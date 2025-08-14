Calciomercato Roma: Koné, spunta l'ipotesi Inter. Nerazzurri bloccati nella trattativa per Lookman

Spunta un nuovo scenario di mercato che riguarda Manu Koné. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter starebbe pensando al centrocampista della Roma come possibile cambio di strategia. I nerazzurri, infatti, sono in una fase di stallo nella trattativa per Ademola Lookman, con l'Atalanta che non apre alla cessione. Questa situazione di blocco starebbe spingendo la dirigenza interista a valutare profili alternativi per rinforzare la squadra.

L'idea Koné nasce dall'ipotesi che la Roma, per finanziare il processo di rinnovamento della rosa e renderla il più adatta possibile alle esigenze del nuovo tecnico Gasperini, possa considerare la cessione di uno dei suoi big. La partenza di un giocatore importante come il centrocampista francese potrebbe infatti garantire al club giallorosso le risorse necessarie per affondare il colpo su altri obiettivi.

Al momento, quella che porta a Koné è soltanto un'idea e non una trattativa avviata. L'Inter approfondirebbe il discorso con la Roma solo nel caso in cui dovesse abbandonare definitivamente la pista che porta a Lookman. Per ora, quindi, non si registrano contatti diretti tra i club per il centrocampista.

(gianlucadimarzio.com)

