Calciomercato Roma, contatti con il Monza per Pessina: ipotesi prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore

Tra i ruoli su cui la Roma cercherà di lavorare in extremis in queste ultime ore di mercato c'è anche il centrocampo. Tra le opzioni spunta quella di Matteo Pessina, in uscita dal Monza. Il club giallorosso ha avuto dei contatti con i brianzoli per il giocatore, che Gasperini ha già allenato all'Atalanta e potrebbe riaccogliere come alternativa a centrocampo.

(gianlucadimarzio.com)

Come aggiunge Nicolò Schira, Pessina ha dato piena disponibilità all'opzione Roma sulla base di un contratto fino al 2029 (1+3). I due club sono in dialogo per un prestito con diritto di riscatto.