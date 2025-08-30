Calciomercato Roma: per Darboe al Bari i giallorossi mantengono una percentuale sulla rivendita. Resta da piazzare Gollini

Ebrima Darboe proseguirà la sua carriera al Bari. Il club pugliese ha trovato l'accordo con la Roma per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista gambiano, per il quale i giallorossi manterranno una percentuale sulla rivendita. Per quanto riguarda invece Tommaso Baldanzi, rimangono da sistemare alcune questioni fiscali prima del suo trasferimento all'Hellas Verona. Lo riporta Filippo Biafora, che aggiunge anche come resti ancora da piazzare Pierluigi Gollini, ormai fuori dai piani del club.
