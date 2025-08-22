Calciomercato Roma: intesa per il trasferimento di Darboe al Bari, ma il centrocampista deve prima risolvere il contratto con i giallorossi

Il futuro di Ebrima Darboe sarà lontano da Roma e il club maggiormente interessato al centrocampista è il Bari. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il calciatore è atteso oggi in città, ma prima di firmare dovrà risolvere il proprio contratto (in scadenza il 30 giugno 2026) con la società giallorossa.

(gasport)

Come confermato dal quotidiano pugliese, le parti hanno già trovato l'intesa per il passaggio di Darboe al Bari. L'operazione però non è in chiusura, ma allo stesso tempo il trasferimento non sembra a rischio.

(Il Nuovo Quotidiano di Puglia)