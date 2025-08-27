Calciomercato Roma: interesse per Jimenez del Milan. Scambio Dovbyk-Gimenez una possibilità

C'è anche la Roma tra le squadre interessate ad Alex Jimenez del Milan. Come dichiarato da Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano infatti, il club giallorosso ha allacciato i contatti con i rossoneri per chiedere informazioni sul laterale spagnolo, che piace anche al Como. Tra Roma e Milan si è parlato anche di un possibile scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ma ad oggi è solo una possibilità messa sul tavolo e non c'è alcuna trattativa. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni, ma non è un'operazione semplice, anche considerando la volontà del messicano di restare a Milano.

