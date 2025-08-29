Calciomercato Roma, interesse per Dominguez del Bologna. L'ad Fenucci: "Vedremo se arriverà una proposta dei giallorossi, l'intenzione è tenere tutti"

In caso non si dovesse riuscire ad arrivare a Tyrique George, la Roma avrebbe già pronto il piano b: secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, è Benjamin Dominguez del Bologna. Sull'argentino classe 2003 c'è da tempo il Lione che però non è ancora riuscito ad affondare il colpo.

Al termine dei sorteggi di Europa League, era presente anche l'ad del Bologna, Claudio Fenucci che è intervenuto riguardo alla possibile cessione di Benjamin Rodriguez in direzione Roma. Ecco le sue parole.

"Vedremo se arriverà una proposta della Roma. Gli esterni davanti sono molti ma l’intenzione è mantenere tutti i giocatori che ora sono presenti in rosa“.