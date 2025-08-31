Calciomercato Roma: incontro domani mattina con il Verona per chiudere il prestito di Baldanzi

31/08/2025 alle 00:08.
Tommaso Baldanzi si appresta a lasciare la Roma. Domani mattina è previsto un incontro tra i giallorossi e l'Hellas Verona per chiudere la cessione del giocatore sulla base del prestito. Il club capitolino inoltre, come riporta Nicolò Schira, contribuirà a pagare parte dell'ingaggio.