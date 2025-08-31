Calciomercato Roma: incontro domani mattina con il Verona per chiudere il prestito di Baldanzi

Tommaso Baldanzi si appresta a lasciare la Roma. Domani mattina è previsto un incontro tra i giallorossi e l'Hellas Verona per chiudere la cessione del giocatore sulla base del prestito. Il club capitolino inoltre, come riporta Nicolò Schira, contribuirà a pagare parte dell'ingaggio.
? Excl. - Expected a meeting tomorrow in #Roma between #Verona and #ASRoma to try to close Tommaso #Baldanzi’s deal to Hellas on loan. Giallorossi are ready to pay a part of the salary. #transfers https://t.co/zeB8vfZ5Wb
— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2025