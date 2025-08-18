Calciomercato Roma: il Torino torna su Romano

Dopo la trattativa sfumata in extremis a fine giugno, il Torino torna a bussare alla porta per Alessandro Romano, come riportato da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale. Il direttore sportivo Frederic Massara non vorrebbe cedere a titolo definitivo il centrocampista italo svizzero, ma la sua uscita potrebbe sbloccare qualcosa di nuovo in entrata, quindi la situazione resta da monitorare. Sul giocatore oltre al Toro ci sono anche altri club di Serie A, mentre per quanto riguarda la valutazione, a giugno la cifra era intorno ai 7 milioni di euro.
— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) August 18, 2025