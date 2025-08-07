Calciomercato Roma: il Parma pensa a Marcaccini. Il club giallorosso fa muro

Il Parma guarda in casa Roma. Come riporta il giornalista Nicolò Shira, infatti, il club ducale ha messo gli occhi sul giovane portiere Alessio Marcaccini, classe 2008 ma più volte aggregato alla prima squadra la scorsa stagione. La trattativa, però, non si preannuncia semplice, dato che il club giallorosso crede nelle sue potenzialità e non vorrebbe privarsene.
— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2025