Calciomercato Roma: il Milan si inserisce per Fabio Silva

26/08/2025 alle 16:27.
fabio-silva-2

Tra i nomi circolati in ottica giallorossa per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini c'è anche il profilo di Fabio Silva del Wolverhampton. Secondo le informazioni del giornalista Rudy Galetti, il Milan si inserisce per il portoghese che nelle ultime ore sembrava molto vicino a vestire la maglia del Borussia Dortmund. Il club rossonero non ha finalizzato l'accordo con lo Sporting per Harder proprio perché spinge per assicurarsi Fabio Silva.