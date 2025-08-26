Calciomercato Roma: il Milan si inserisce per Fabio Silva

Tra i nomi circolati in ottica giallorossa per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini c'è anche il profilo di Fabio Silva del Wolverhampton. Secondo le informazioni del giornalista Rudy Galetti, il Milan si inserisce per il portoghese che nelle ultime ore sembrava molto vicino a vestire la maglia del Borussia Dortmund. Il club rossonero non ha finalizzato l'accordo con lo Sporting per Harder proprio perché spinge per assicurarsi Fabio Silva.
?? EXCL | AC Milan are trying to hijack Fabio Silva’s move to BVB, with the ?? striker now seen as their top attacking target.
The Harder deal with Sporting CP hasn’t been finalised yet - as revealed yesterday - as the ? ⚫ are now pushing hard for the Wolves player. pic.twitter.com/xl4MNEWHw8
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 26, 2025