Calciomercato Roma, il Milan si informa su Pellegrini: ostacolo ingaggio, nessun contatto con i giallorossi

Il nome di Lorenzo Pellegrini rimane sul taccuino del Milan per le ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il club rossonero avrebbe mosso i primi passi per il capitano della Roma, chiedendo informazioni al suo agente.
La mossa del Milan, tuttavia, sarebbe legata a un'altra trattativa: Pellegrini è infatti considerato l'alternativa principale nel caso in cui dovesse sfumare l'obiettivo Adrien Rabiot. L'operazione presenta comunque un ostacolo significativo, rappresentato dall'alto ingaggio percepito dal centrocampista giallorosso.
È importante sottolineare che, al momento, non c'è stato alcun contatto diretto tra il Milan e la Roma. Quella per Pellegrini resta dunque una potenziale opzione "last minute" per i rossoneri, una pista da monitorare ma che non è ancora entrata in una fase concreta tra i due club.
Milan-Pellegrini: richiesta di informazioni all’agente ( ostacolo ingaggio) in caso di fumata nera su Rabiot. Ancora nessun contatto diretto con la Roma. Può diventare opzione last minute
— Daniele Longo (@86_longo) August 31, 2025