Calciomercato Roma, il Milan si informa su Pellegrini: ostacolo ingaggio, nessun contatto con i giallorossi

Il nome di Lorenzo Pellegrini rimane sul taccuino del Milan per le ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il club rossonero avrebbe mosso i primi passi per il capitano della Roma, chiedendo informazioni al suo agente.

La mossa del Milan, tuttavia, sarebbe legata a un'altra trattativa: Pellegrini è infatti considerato l'alternativa principale nel caso in cui dovesse sfumare l'obiettivo Adrien Rabiot. L'operazione presenta comunque un ostacolo significativo, rappresentato dall'alto ingaggio percepito dal centrocampista giallorosso.

È importante sottolineare che, al momento, non c'è stato alcun contatto diretto tra il Milan e la Roma. Quella per Pellegrini resta dunque una potenziale opzione "last minute" per i rossoneri, una pista da monitorare ma che non è ancora entrata in una fase concreta tra i due club.