Calciomercato Roma: il Milan ragiona se prendere Dovbyk anche senza scambio con Gimenez

30/08/2025 alle 14:53.
artem-dovbyk-21

Il Milan vuole Artem Dovbyk. Come scrive Gianluca DI Marzio, in queste ultime ore il club rossonero sta ragionando se prendere l'attaccante ucraino anche senza lo scambio con Gimenez. La trattativa non sembra semplice, ma c'è comunque uno spiraglio. Da capire le richieste della Roma, che inoltre dovrebbe trovare un sostituto in tempi brevi.