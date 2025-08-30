Calciomercato Roma, il Milan pensa a Pellegrini: chieste informazioni

Nuova indiscrezione di mercato su Lorenzo Pellegrini. A lanciarla è l'esperto di mercato Rudy Galetti, secondo cui il Milan starebbe seriamente valutando il capitano giallorosso come opzione per rinforzare il proprio centrocampo in queste ultime 48 ore di mercato. Il club rossonero, secondo quanto riportato, avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore e sarebbe ben informato sulla sua situazione contrattuale e sulle sue volontà. Pellegrini, che ha attirato anche l'interesse di alcuni club della Premier League, diventa così un nome caldo per il finale di mercato.

Una pista da tenere d'occhio nelle prossime ore, che potrebbe portare a un clamoroso trasferimento del capitano della Roma a una diretta concorrente in Serie A.