Calciomercato Roma, il Liverpool apre al prestito per Tsimikas: i Reds proveranno comunque a monetizzare

Kostas Tsimikas è più vicino alla Roma. Arrivano conferme, infatti, sull'apertura del Liverpool per una partenza in prestito del terzino greco. Nonostante questo però, come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, i Reds proveranno a monetizzare la sua uscita fino alla ultime battute di mercato. Il giocatore, dal canto suo, vuole solo i giallorossi.
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 28, 2025