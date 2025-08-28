Calciomercato Roma, il Liverpool apre al prestito per Tsimikas: i Reds proveranno comunque a monetizzare

28/08/2025 alle 11:41.
tsimikas-2

Kostas Tsimikas è più vicino alla Roma. Arrivano conferme, infatti, sull'apertura del Liverpool per una partenza in prestito del terzino greco. Nonostante questo però, come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, i Reds proveranno a monetizzare la sua uscita fino alla ultime battute di mercato. Il giocatore, dal canto suo, vuole solo i giallorossi.

 