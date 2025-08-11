Calciomercato Roma: il Leeds ci prova per Dovbyk

Il Leeds si muove per Artem Dovbyk. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su X, infatti, il Leeds riprova il colpo in Serie A dopo aver fallito l'approccio con Krstovic e Pinamonti. Il club inglese tenta il colpo Dovbyk: in caso di partenza dell'ucraino, in casa Roma si libererebbe un posto proprio per Kstovic.

