Calciomercato Roma: il Fulham offre 37 milioni più bonus per Kevin. Lo Shakhtar ne chiede 50

10/08/2025 alle 23:00.
Kevin è uno dei profili graditi alla Roma per rinforzare la fascia sinistra, ma le richieste dello Shakhtar rendono complicato ogni discorso. Lo dimostra anche la risposta data al Fulham, che come riferito da Fabrizio Romano ha offerto 37 milioni più bonus per l'esterno: la richiesta è di 50 milioni.