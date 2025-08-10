Calciomercato Roma: il Fulham offre 37 milioni più bonus per Kevin. Lo Shakhtar ne chiede 50

Kevin è uno dei profili graditi alla Roma per rinforzare la fascia sinistra, ma le richieste dello Shakhtar rendono complicato ogni discorso. Lo dimostra anche la risposta data al Fulham, che come riferito da Fabrizio Romano ha offerto 37 milioni più bonus per l'esterno: la richiesta è di 50 milioni.

?⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Fulham submit new official bid to sign Brazilian winger Kevin from Shakhtar Donetsk. Understand proposal worth €37m plus add-ons while Shakhtar insist on €50m request for their gem. pic.twitter.com/2uJ7ODu9WY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025