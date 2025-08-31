Calciomercato Roma: il Cagliari riflette su Romano, c'è apertura dai giallorossi

Ore frenetiche in entrata e in uscita per la Roma nelle ultime ore di calciomercato, che chiuderà domani alle 20,00. Secondo Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma ha dato l'apertura per il trasferimento di Alessandro Romano al Cagliari. Il club sardo sta riflettendo sulla possibilità di chiudere o meno la trattativa per il centrocampista classe 2006.

