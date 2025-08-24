Calciomercato Roma: il 2006 George del Chelsea nuova opzione come attaccante di sinistra

Tra i profili seguiti nel ruolo di esterno alto a sinistra figura anche quello di Tyrique George, attaccante classe 2006 di proprietà del Chelsea. A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano. Il giovane talento inglese, nonostante il minutaggio limitato, si è già messo in luce sia in Conference League che nel Mondiale per Club, dimostrando grande intraprendenza e duttilità offensiva. Caratteristiche che hanno attirato l’interesse di numerose squadre europee. La Roma, dopo aver fatto i primi sondaggi a luglio, ora sta iniziando le prime fasi della trattativa, visto che sul fronte Sancho non sembrano esserci aperture.

Il Lipsia e altre squadre di Premier stanno attenzionando il giocatore.