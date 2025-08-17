Calciomercato Roma, idea Pessina per il centrocampo

Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Roma, un profilo che Gian Piero Gasperini conosce molto bene: Matteo Pessina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il capitano del Monza, retrocesso in Serie B con i brianzoli, è un'opportunità di mercato per i giallorossi. La valutazione del giocatore si attesta sotto i 10 milioni di euro, cifra accessibile per un calciatore della sua esperienza, la cui cessione è resa probabile anche dall'alto ingaggio, difficilmente sostenibile per il club lombardo nella serie cadetta.

A giocare a favore della Roma è proprio la presenza del tecnico di Grugliasco, che lo ha già allenato e valorizzato ai tempi dell'Atalanta prima di cederlo proprio al Monza. La formula del trasferimento è ancora tutta da definire – si valuta dal prestito con diritto o obbligo di riscatto alla cessione a titolo definitivo – ma la Roma potrebbe avere campo libero, dopo che l'interesse manifestato dal Bologna nelle scorse settimane non si è mai concretizzato in un affondo decisivo.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS