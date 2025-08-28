Calciomercato Roma: idea Pepê del Porto

Nuovo nome per l'attacco giallorosso, da completare in questi ultimi giorni di calciomercato: secondo le informazioni della giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, oltre alla trattativa con il Chelsea per George la Roma valuta il profilo di Pepê del Porto. L'attaccante brasiliano, classe 1997, ha passaporto italiano ma al momento è una delle idee studiate a Trigoria.

