Calciomercato Roma, idea McKennie: la Juve chiede 25 milioni e frena i giallorossi

La Roma ha mostrato interesse per Weston McKennie. Il nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, vede nel centrocampista statunitense le doti di dinamismo e duttilità tattica ideali per il suo gioco e ha spinto il club a sondare il terreno con la Juventus. La risposta dei bianconeri è stata chiara: il giocatore si muove solo per un'offerta da almeno 25 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a fine stagione. La richiesta economica ha frenato l'entusiasmo della Roma, che per ora non ha abbandonato la pista. E ha inoltre smentito l'ipotesi di uno scambio con Cristante.

La trattativa è influenzata anche dalle posizioni dei due allenatori. Se Gasperini vedrebbe in McKennie un jolly prezioso da schierare sulla trequarti o all'occorrenza sulla fascia, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, pur non considerandolo un titolare fisso, apprezza la sua versatilità e preferirebbe non privarsene, se non di fronte a un'offerta irrinunciabile. La Juventus, quindi, valuta la cessione solo a patto di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato per un centrocampista di livello superiore.

(tuttosport.com)

