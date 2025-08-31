Calciomercato Roma, Hermoso nel mirino dell'Al-Hilal

Arriva una possibilità di mercato dall'Arabia Saudita per la Roma. Nel mirino dell'Al-Hilal, club allenato da Simone Inzaghi, sarebbe finito il difensore Mario Hermoso.
A riportare l'indiscrezione è il giornalista di Calciomercato.com, Francesco Guerrieri, secondo cui il nome del centrale spagnolo sarebbe stato inserito nella lista dei desideri del tecnico italiano per rinforzare la propria squadra. Al momento si tratta di un interesse, non ancora di una trattativa avviata, ma la nota forza economica del club saudita impone di monitorare la situazione con attenzione in queste ultime ore di mercato, vista la ritrovata importanza del giocatore nello scacchiere di Gasperini.
Uno dei nomi nella lista di Simone #Inzaghi per la lista dell’#AlHilal è quello di Mario #Hermoso della #Roma ??#calciomercato pic.twitter.com/1AfcJR8Kob
— Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) August 31, 2025