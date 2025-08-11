Calciomercato Roma, Hermoso fuori dai piani del club: continua la ricerca di soluzioni in Italia e all'estero

Nonostante stia giocando con continuità nelle amichevoli estive, il futuro di Mario Hermoso potrebbe essere lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, il difensore centrale spagnolo resta in uscita ed è fuori dai piani della Roma a causa dell'elevato ingaggio. Il club giallorosso sta continuando quindi a cercare soluzioni sia in Italia sia all'estero con l'obiettivo di concretizzare la sua cessione.

La #Roma continua a cercare soluzioni in #Italia e all’estero per #Hermoso, fuori dai piani del club per motivi di ingaggio #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 11, 2025