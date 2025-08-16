Calciomercato Roma: giallorossi su Embolo del Monaco

Ci sarebbe anche la Roma tra le squadre interessate a Breel-Donald Embolo, centravanti svizzero di proprietà del Monaco. L'attaccante sembra destinato a lasciare il Principato, anche in virtù del contratto in scadenza nel 2026, e i monegaschi non lo hanno incluso nella lista dei convocati per la partita di Ligue 1 di oggi contro il Le Havre. Secondo quanto riporta il quotidiano transalpino, oltre ai giallorossi sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, ma nessuna delle due squadre ha ancora fatto alcuna mossa.

(l'equipe)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE