Calciomercato Roma: George la prima scelta, in lista anche Dominguez

Tyrique George rimane in cima ai pensieri della Roma per rinforzare il reparto offensivo. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che aggiunge come l'inglese del Chelsea sia la prima scelta. In lista anche Benjamin Dominguez del Bologna.
. @OfficialASRoma, Tyrique George continua a essere la prima scelta. Dominguez resta in lista
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2025
Proseguono le trattative tra Roma e Chelsea e tra i giallorossi e George. Fabrizio Romano smentisce inoltre anche l'interesse del Bayern Monaco per il classe 2006, e aggiunge come il club capitolino sia aperto ad un trasferimento a titolo definitivo, ma vanno negoziate le condizioni e la clausola sulla futura rivendita.
??? AS Roma keep negotiating with Chelsea for Tyrique George, talks always ongoing also on player side.
❌ Bayern are not in talks with George despite reports, Chelsea never opened doors to loan move.
Roma open to permanent but conditions/sell-on clause being negotiated. pic.twitter.com/fNXKE1cFVr
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025