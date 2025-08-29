Calciomercato Roma: George la prima scelta, in lista anche Dominguez

29/08/2025 alle 21:27.
tyrique-george-3

Tyrique George rimane in cima ai pensieri della Roma per rinforzare il reparto offensivo. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che aggiunge come l'inglese del Chelsea sia la prima scelta. In lista anche Benjamin Dominguez del Bologna.

Proseguono le trattative tra Roma e Chelsea e tra i giallorossi e George. Fabrizio Romano smentisce inoltre anche l'interesse del Bayern Monaco per il classe 2006, e aggiunge come il club capitolino sia aperto ad un trasferimento a titolo definitivo, ma vanno negoziate le condizioni e la clausola sulla futura rivendita.