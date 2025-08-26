Calciomercato Roma: Dovbyk più lontano dal Villarreal. Manca l'accordo con il giocatore e quello tra i due club

26/08/2025 alle 11:39.
artem-dovbyk-21

Semaforo rosso per il passaggio di Artem Dovbyk al Villarreal. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, in questa fase la trattativa non è in una fase avanzata. Il giocatore, infatti, non ha aperto ad un trasferimento in prestito. Inoltre manca l'accordo tra i spagnoli e il club giallorosso. Il Villarreal aveva proposto il prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma chiedeva l'obbligo.

Come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, il Villarreal aveva presentato un'offerta sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni compresi bonus con diritto di riscatto. Dovbyk vorrebbe una sistemazione a titolo definitivo (oppure prestito con obbligo) e sta aspettando eventuali offerte dalla Serie A.