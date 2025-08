Al momento la pista che porterebbe Artem Dovbyk al Villarreal è fredda. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il club spagnolo ha avanzato una proposta verbale per l'ucraino, un'offerta in prestito, ma la Roma chiede oltre 40 milioni di euro e gli spagnoli non sono disposti ad arrivare a una cifra così alta.