Calciomercato Roma, Florentino ad un passo dal Burnely: il Benfica ha accettato il prestito con obbligo di riscatto

29/08/2025 alle 12:29.
florentino-luis-benfica

Sfuma anche l'opzione Florentino Luis per la Roma. Il centrocampista portoghese, infatti, è ad un passo dal Burnely. Il club inglese ha affondato il colpo proponendo un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 24. Il Benfica ha accettato l'offerta dei Turfites, che ora sono in contatto con gli agenti del calciatore per trovare un accordo sull'aspetto economico.

 