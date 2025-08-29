Calciomercato Roma, Florentino ad un passo dal Burnely: il Benfica ha accettato il prestito con obbligo di riscatto

Sfuma anche l'opzione Florentino Luis per la Roma. Il centrocampista portoghese, infatti, è ad un passo dal Burnely. Il club inglese ha affondato il colpo proponendo un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 24. Il Benfica ha accettato l'offerta dei Turfites, che ora sono in contatto con gli agenti del calciatore per trovare un accordo sull'aspetto economico.

