Calciomercato Roma: fatta per Ziolkowski, affare da 6 milioni. Arriva venerdì

Gian Piero Gasperini si prepara ad abbracciare Jan Ziolkowski. Secondo le informazioni del giornalista Gianluca Di Marzio, la Roma ha chiuso l'operazione con il Legia Varsavia per il difensore classe 2005 sulla base di 6 milioni di euro. Il centrale arriverà venerdì, dopo il playoff di ritorno di Conference League tra la sua squadra e l'Hibernian.
C'è la conferma anche di Fabrizio Romano sull'affare per Ziolkowski: la Roma pagherà 6,6 milioni di euro senza bonus aggiuntivi ma con il 10% della futura rivendita da riconoscere al Legia Varsavia. Nei prossimi giorni è atteso lo scambio dei documenti per il trasferimento.
