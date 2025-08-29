Calciomercato Roma, fatta per Tsimikas: il terzino greco arriva dal Liverpool in prestito secco

La Roma ha chiuso per Kostas Tsimikas. Il terzino greco arriva dal Liverpool in prestito secco e con stipendio totalmente coperto dai giallorossi. Gian Piero Gasperini ha così il suo vice Angelino, visto che Salah-Eddine non lo aveva convinto in pieno e sarà girato in prestito. Mancano gli ultimi dettagli, ma, Tsimikas diventerà a breve un nuovo giocatore della Roma.

??? Kostas Tsimikas to AS Roma, deal almost agreed on straight loan with salary covered. Final details being sorted. Here we go, soon. ??? pic.twitter.com/5NOZNK3syR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Anche Alfredo Pedullà conferma la chiusura dell'affare tra Roma e Liverpool per Kostas Tsimikas. La svolta sarebbe arrivata due sere fa e avrebbe convinto i Reds a cedere il calciatore in prestito.