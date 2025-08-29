Calciomercato Roma, fatta per Tsimikas: il terzino greco arriva dal Liverpool in prestito secco

29/08/2025 alle 11:48.
tsimikas-2

La Roma ha chiuso per Kostas Tsimikas. Il terzino greco arriva dal Liverpool in prestito secco e con stipendio totalmente coperto dai giallorossi. Gian Piero Gasperini ha così il suo vice Angelino, visto che Salah-Eddine non lo aveva convinto in pieno e sarà girato in prestito. Mancano gli ultimi dettagli, ma, Tsimikas diventerà a breve un nuovo giocatore della Roma.

 

Anche Alfredo Pedullà conferma la chiusura dell'affare tra Roma e Liverpool per Kostas Tsimikas. La svolta sarebbe arrivata due sere fa e avrebbe convinto i Reds a cedere il calciatore in prestito.

 