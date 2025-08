Calciomercato Roma, fatta per la cessione a titolo definitivo di Solbakken al Nordsjaelland: scambio di documenti in corso

Ola Solbakken è pronto a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, è fatta per la cessione dell'ala norvegese a titolo definitivo al Nordsjaelland. Lo scambio di documenti tra i due club è in corso e il calciatore si prepara a vivere una nuova esperienza in Danimarca.

