Calciomercato Roma: faccia a faccia con il Chelsea per George. La pista Tsimikas possibile solo se il Liverpool accetterà il diritto di riscatto

Prosegue la missione di Frederic Massara a Londra per completare la rosa della Roma. In queste ultime ore, in corso un faccia a faccia con il Chelsea per Tyrique George, scelta alternativa a Jadon Sancho. Contatti in corso anche con il Liverpool per Tsimikas. L’operazione per il terzino greco, peró, si sbloccherà solamente se il club inglese accetterà di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. I Reds, per ora, vorrebbero avere la certezza di cederlo.

