Calciomercato Roma: Fabio Silva, il Dortmund offre un quinquennale. Il suo sogno è la Serie A con la Roma, ma dai giallorossi nessuna proposta

Il Borussia Dortmund fa sul serio per Fabio Silva. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, il club tedesco ha offerto un quinquennale al jolly offensivo e in settimana ci sarà un incontro tra l'entourage del giocatore e il Wolverhampton per parlare del trasferimento in Germania. Il sogno di Fabio Silva è la Serie A con la Roma, ma al momento non sono ancora arrivate offerte da parte dei giallorossi.

?⚫️EXCLUSIVE: Borussia Dortmund offered a 5 years contract to Fabio Silva!

?️ A meeting will take place this week between Wolverhampton & player side to advance on a permanent move to #BVB.

?? Player’s dream was to play in Italy with AS Roma keen on him but no concrete offer… pic.twitter.com/zRtIrdO57S

