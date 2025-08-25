Calciomercato Roma: Elmas vuole tornare al Napoli

Tra i nomi accostati alla Roma sul mercato per rinforzare il reparto offensivo c'è anche quello di Elif Elmas. Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, il giocatore vuole tornare al Napoli e ha messo in stand-by tutte le altre opzioni. Sono in corso le trattative tra Napoli e Lipsia per il prestito con diritto di riscatto di Elmas e i contatti proseguiranno anche nelle prossime ore.

??⚪️ Elif Elmas wants Napoli return and has put on hold other options with talks to continue today. Negotiations ongoing between Napoli and RB Leipzig on loan with buy clause, new discussions in the next hours. Deal on. pic.twitter.com/yPu5YSAium — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025