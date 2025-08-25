Calciomercato Roma: Elmas vuole tornare al Napoli

Tra i nomi accostati alla Roma sul mercato per rinforzare il reparto offensivo c'è anche quello di Elif Elmas. Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, il giocatore vuole tornare al Napoli e ha messo in stand-by tutte le altre opzioni. Sono in corso le trattative tra Napoli e Lipsia per il prestito con diritto di riscatto di Elmas e i contatti proseguiranno anche nelle prossime ore.

 