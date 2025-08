Calciomercato Roma: Echeverri vuole giocare in Champions o Europa League. L'opzione Girona non scalda il giocatore

Gian Piero Gasperini vuole rinforzare il reparto offensivo e l'obiettivo principale di Frederic Massara è Claudio Echeverri, talento classe 2006 del Manchester City. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com, il calciatore argentino e il suo entourage non hanno cambiato idea e vogliono trasferirsi in un club che giochi la Champions League o l'Europa League nella prossima stagione. Il Girona è la meta preferita dal City, ma questa opzione non scalda particolarmente il calciatore.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora nel corso del suo intervento all'emittente radiofonica, il Manchester City non cambia posizione e continua a non aprire all'inserimento del diritto di riscatto nemmeno a cifre astronomiche. Claudio Echeverri piace moltissimo alla Roma e il club giallorosso sta provando a portarlo nella Capitale, ma la trattativa è molto complicata. La soluzione Girona è pronta, ma la chiusura dell'affare non è stata formalizzata proprio a causa del tentativo dei giallorossi.

