Calciomercato Roma, dt Udinese: "Baldanzi? Mai cercato, ci è stato offerto ma l'ingaggio è troppo alto"

Il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, ha parlato ai microfoni di TV12 analizzando il mercato dei friulani. Tra le domande, c'è anche un passaggio su Tommaso Baldanzi, accostato ai bianconeri qualche tempo fa. Interesse però smentito dallo stesso Nani: "Non l'abbiamo mai cercato. Ce l'hanno offerto ma ha un ingaggio che non possiamo permetterci. Non abbiamo neanche mai accarezzato l'idea".