Calciomercato Roma, Dovbyk: nessuna offerta per la cessione a titolo definitivo

Nonostante le voci di mercato degli ultimi giorni, il futuro di Artem Dovbyk sembra, ad oggi, ancora a tinte giallorosse. Come riportato dal giornalista Filippo Biafora, infatti, il club non ha ricevuto alcuna offerta concreta per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante ucraino. In assenza di proposte ritenute idonee dai giallorossi, la sua permanenza a Trigoria diventa uno scenario sempre più probabile, raffreddando le indiscrezioni su una sua possibile partenza.

— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 14, 2025