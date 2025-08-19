Calciomercato Roma: Dovbyk nella lista del Milan. Ai giallorossi piacciono Musah e Bartesaghi

Artem Dovbyk, nelle ultime settimane di mercato, può diventare un nome d’attualità per il Milan. Il Milan apprezza il giocatore e i presupposti ci sono: le caratteristiche tecniche adatte a diventare un rinforzo per Allegri, un budget per fare un’offerta competitiva, la disponibilità della Roma ad aprire a una cessione. Non siamo a una trattativa ma il nome è in lista. Il piano A per il Milan resta chiaramente Rasmus Hojlund, per cui si tratta soltanto di battere la concorrenza (il Napoli…) e trovare una formula che metta d’accordo tutti (un prestito con diritto di riscatto a cifre non impossibili). E Vlahovic rimane un giocatore molto gradito ad Allegri. Le sorprese però in questo finale non sono escluse e il gradimento tecnico per Dovbyk fa coppia con la disponibilità della Roma, che lo può cedere - a patto di trovare un sostituto sul mercato - e apprezza alcuni giocatori del Milan (Musah e Bartesaghi, ad esempio). Un accordo sarebbe possibile. [...]

Il Milan di sicuro vuole correre, vuole un numero 9 presto, se possibile prima dell’esordio in campionato, sabato sera contro la Cremonese. L’identikit è chiaro, esplicitato da Igli Tare già a inizio mercato: serve un centravanti vero, un uomo d’area, capace di garantire gol e di aiutare la squadra a risalire il campo, quando necessario. [...]

