Calciomercato Roma: Dovbyk-Milan ipotesi concreta, giallorossi aperti alla cessione

Artem Dovbyk può lasciare la Roma in questi ultimi giorni di mercato. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Milan, come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin. L'ucraino sarebbe infatti un'ipotesi concreta per l'attacco rossonero, e in queste ore sono in corso dialoghi e valutazioni, con il club giallorosso che ha aperto alla cessione.

