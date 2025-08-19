Calciomercato Roma: dopo il rifiuto ai giallorossi, il Manchester United spinge per trovare una soluzione per Sancho

La trattativa quasi naufragata tra la Roma e Sancho non ha lasciato tutti soddisfatti dalle parti di Old Trafford. In casa Manchester United, come riporta Fabrizio Romano, sono consapevoli della volontà del giocatore di considerare proposte diverse da quella giallorossa. I Red Devils però spingono per trovare una soluzione con l'esterno inglese nel più breve tempo possibile.