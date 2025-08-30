Calciomercato Roma: domani si può definire l'accordo con il Verona per Baldanzi. I giallorossi potrebbero coprire parte dell'ingaggio

Tommaso Baldanzi è l'indiziato numero uno a lasciare la Capitale per quanto riguarda il reparto offensivo. Sull'ex Empoli si è fatto avanti con forza l'Hellas Verona, che è pronto per chiudere la trattativa. Come riporta Gianluca Di Marzio, la giornata di domenica 31 agosto potrebbe essere quella decisiva per definire l'accordo tra i due club.
Come aggiunge Eleonora Trotta inoltre, la Roma potrebbe contribuire a pagare parte dell'ingaggio di Baldanzi.
