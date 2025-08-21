Calciomercato Roma, dall'Olanda: per l'attacco piace anche Brobbey. Ma il Rennes è avanti

Non solo l'esterno offensivo, la Roma ha messo nel mirino anche un centravanti, soprattutto se dovesse partire Artem Dovbyk. Come scrivono dall'Olanda, ai giallorossi piace Brian Brobbey, attaccante classe 2002 dell'Ajax reduce da una stagione in chiaro-scuro con i lancieri. La concorrenza però non manca: su di lui anche Rennes, Stoccarda e Sunderland. In particolare il Rennes, che ha già presentato un'offerta da 20 milioni all'Ajax. Entrambe le parti sono sicure che si possa raggiungere un accordo ma l'affare non è ancora concluso. Il Rennes infatti deve ancora convincere il giocatore sia dal punto di vista economico che in termini di ambizioni sportive. La Roma è dunque alla finestra.

(ad.nl)

