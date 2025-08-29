Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si insiste per Sancho, i giallorossi preparano una nuova offerta

La Roma non molla la presa su Jadon Sancho. Secondo quanto riportato dal portale inglese The i Paper, i giallorossi non si sono arresi dopo il primo rifiuto del giocatore e stanno pianificando un nuovo rilancio prima della chiusura del mercato. La prima offerta, da circa 20 milioni di sterline, era stata accettata dal Manchester United, ma era stato lo stesso Sancho a declinare la proposta, sperando di valutare altre opzioni.

Tuttavia, queste alternative non si sono concretizzate e ora la Roma è tornata alla carica, consapevole di essere forse l'unica vera speranza per il giocatore e per lo United, che è desideroso di cederlo. L'attaccante inglese rischia concretamente di rimanere a Manchester da separato in casa e senza numero di maglia. Per questo, la nuova offerta della Roma dovrà essere più attraente per convincere il calciatore. Nel caso in cui l'affare non dovesse sbloccarsi, la Roma ha comunque già individuato come alternativa il giovane esterno del Chelsea Tyrique George.

