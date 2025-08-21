Calciomercato Roma, dalla Turchia: Sancho in cima alla lista del Besiktas. Bianconeri pronti ad accelerare

Nuovi sviluppi per quanto riguarda il futuro di Jadon Sancho. Secondo quanto rivelato dal portale turco, il giocatore sarebbe ancora in cima alla lista degli obiettivi del Besiktas. L'inglese non ha raggiunto l'accordo con la Roma, motivo per cui il club di Istanbul sarebbe pronto ad accelerare nei prossimi giorni. I bianconeri sono intenzionati a seguire il classe 2000 fino agli ultimissimi giorni di mercato, che in terra ottomana chiuderà il prossimo 12 settembre. Nessuna mossa ufficiale, invece, per Armand Laurienté del Sassuolo.

(fanatik.com)

