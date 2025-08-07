Calciomercato Roma, dalla Polonia: accordo raggiunto per Ziółkowski, al Legia Varsavia 6M + 1,5 di bonus. Stasera l'ultimo match con i polacchi

La Roma è a un passo dal chiudere un nuovo colpo in difesa. Secondo quanto riportato dal giornalista Tomasz Włodarczyk del portale Meczyki, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo totale con il Legia Varsavia per il trasferimento di Jan Ziółkowski. L'operazione dovrebbe concludersi sulla base di circa 6 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 1,5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Per il difensore sarebbe pronto un contratto fino al 30 giugno 2030.

Ziółkowski, difensore centrale classe 2004 considerato uno dei talenti più promettenti del suo paese, è atteso nella Capitale nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma. Nonostante l'accordo ormai definito, il giocatore potrebbe scendere in campo questa sera per un'ultima volta con la maglia del Legia nella sfida di qualificazione all'Europa League contro l'AEK Larnaca, come una sorta di saluto ai suoi tifosi prima di iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.