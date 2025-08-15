Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta del Dortmund per Echeverri in prestito con diritto di riscatto, il City non è convinto

Tra i tanti nomi presenti nella lista dei desideri del direttore sportivo Frederic Massara c’è da tempo Claudio Echeverri, ma la Roma non ha mai trovato l’accordo con il Manchester City. Nelle ultime ore la concorrenza è aumentata e, come riportato dai giornalisti Florian Plettenberg e Patrick Berger di Sky Sport Deutschland, anche il Borussia Dortmund si è inserito nella corsa per il classe 2006 argentino. La società tedesca ha presentato ai Citizens un’offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese non è convinto che la Bundesliga sia la soluzione ideale per la carriera del calciatore e inoltre resta da capire se il City sia disposto ad accettare l’inserimento di un diritto di riscatto. Nonostante Echeverri sia in cima alle preferenze del Borussia Dortmund, il diciannovenne ha tante offerte sul tavolo e resta viva anche la pista Girona.

