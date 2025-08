Nome nuovo per il centrocampo della Roma. Come scrivono dalla Francia, infatti, sul taccuino di Ricky Massara c'è anche Amadou Haidara, centrocampista classe 1998 del Lipsia in scadenza di contratto nel 2026. La sua valutazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro ma la concorrenza non manca. Sul giocatore infatti c'è forte il Paris FC.

(lequipe.fr)

