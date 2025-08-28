Calciomercato Roma: continui dialoghi con il Liverpool per Tsimikas, c'è l'ok del giocatore. Interesse di un club inglese

28/08/2025 alle 23:47.
tsimikas-2

Prosegue il lavoro di Ricky Massara per completare la rosa a disposizione di Gasperini. Continuano i dialoghi, secondo la giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, con il Liverpool per Kostas Tsimikas: il terzino sinistro ha dato totale disponibilità ai giallorossi. Sul giocatore c'è l'interesse anche di un club inglese.