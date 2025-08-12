Calciomercato Roma: contatto diretto con l'entourage di Sancho. Ad oggi costi proibitivi, l'agente chiede 15 milioni di commissioni

Il futuro di Jadon Sancho potrebbe essere in Italia e tra le società più interessate c'è proprio la Roma. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano in un video pubblicato sul suo canale YouTube, il club giallorosso ha chiamato i procuratori dell'esterno del Manchester United nelle ultime 24/48 ore e il contatto è stato diretto, senza l'inserimento di intermediari. I capitolini hanno preso informazioni sul calciatore inglese riguardanti la situazione, la valutazione, la formula e lo stipendio. Ad oggi però la Roma ritiene quei costi molto alti, praticamente proibitivi, ma negli ultimi giorni di mercato il prezzo potrebbe scendere e le condizioni dell'affare potrebbero cambiare.

La Juventus ha parlato con gli agenti del calciatore tra fine maggio e inizio giugno, ma non ci sono stati passi in avanti e la società bianconera non ha presentato alcuna offerta al Manchester United. Anche l'Inter è stata informata sui costi di Sancho come alternativa ad Ademola Lookman, ma al momento i nerazzurri non hanno fatto alcuna chiamata per l'inglese. Inoltre il classe 2000 non è intenzionato ad andare al Besiktas e la pista potrebbe aprirsi soltanto dal 1° settembre, giorno in cui chiuderà il mercato dei principali campionati europei.

Come aggiunto dal giornalista Marco Giordano di Radio CRC, la Roma vorrebbe affondare il colpo ma l'affare è frenato dalle elevatissime richieste dell'agente Emeka Obasi. Il procuratore chiede infatti circa 15 milioni di euro tra commissioni e buonuscite, dato che il Manchester United è pronto a cedere il calciatore a una cifra bassa.