Calciomercato Roma, contatto con l'agente di Florentino: il Benfica chiede 25 milioni

La Roma si muove per il centrocampo e sonda un nuovo profilo in Portogallo. Si tratta di Florentino Luís, mediano classe 1999 di proprietà del Benfica. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, nella giornata di oggi è andato in scena un contatto tra la dirigenza giallorossa e l'agente del calciatore. Un incontro esplorativo per informarsi sulla situazione del giocatore e capire i margini di una possibile trattativa.

La strada per arrivare a Florentino non è però in discesa. Sul centrocampista, infatti, è forte l'interesse di Marsiglia e Burnley, con il club inglese che al momento sarebbe in vantaggio sulla concorrenza. L'ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta del Benfica: il club lusitano valuta il cartellino del giocatore 25 milioni di euro.

Oggi è andato in scena un contatto tra l’#ASRoma e l’agente di #Florentino, per informarsi della situazione del calciatore. Su di lui ci sono Marsiglia e Burnley, con gli inglesi al momento più avanti. Il #Benfica chiede 25 milioni per cederlo@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 28, 2025